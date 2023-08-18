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اللاعب البرازيلي وقع مع الأزرق حتى صيف 2025

مشاهد متنوعة لترحيب جماهير الهلال بوصول نيمار للرياض

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ مساءً
مشاهد متنوعة لترحيب جماهير الهلال بوصول نيمار للرياض
المواطن - محمد سمعه

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رحبت جماهير الهلال بوصول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الرياض قبل قليل، وذلك استعدادًا للانضمام إلى أزرق الرياض.

وفور نزوله من الطائرة قوبل النجم البرازيلي بترحاب كبير حيث حصل على مشروب القهوة السعودي وقامت الجماهير بتحيته، حيث قام أحدهم بمنحه باقة ورود بعد وصوله.

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وتطمح جماهير الهلال في مواصلة تألق نيمار مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

طريقة ترحيب جماهير الهلال بقدوم نيمار

وتقوم الجماهير الهلالية بتجهيز تيفو خاص باللاعب البرازيلي، من أجل الترحيب به خلال مواجهة الفيحاء غدًا في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، والتي ستشهد تقديمه رسميًّا كلاعب في صفوف الأزرق.

نيمار لاعب الهلال الجديد في الرياض

وسيقام حفل تقديم اللاعب البرازيلي، غدًا قبل انطلاقة مباراة الهلال والفيحاء في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكشف نادي الهلال عن سعر التذكرة حيث يصل إلى 65 ريالًا فقط.

نيمار لاعب الهلال الجديد في الرياض

ونجح الهلال في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.

نيمار لاعب الهلال الجديد في الرياض

وستحظى مباراة الهلال ضد الفيحاء في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي باهتمام عالمي كبير، نظرًا لتقديم نيمار، ويتوقع أن يتم نقلها عبر العديد من القنوات العالمية.

 

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