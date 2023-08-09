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يقدمون نصائح لا تزيد الأسر إلا دمارًا

مشاهير الفلس يدمرون البيوت بقناع الاستشارات الأسرية

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
مشاهير الفلس يدمرون البيوت بقناع الاستشارات الأسرية
المواطن - فريق التحرير

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ظهر نوع جديد من مشاهير الفلس، تحت مسمى مستشار أسري أو اجتماعي، يقدمون نصائح لا تزيد الأسر إلا دمارًا؛ فكثير منها يشجع الزوجة على الاستقواء والاستغناء عن زوجها، وآخرون يجعلون الزوج ينقلب على زوجته ولا يراها إلا مقصرة مهملة.

وفي هذا السياق، انتقد الإعلامي أحمد بن هشام المالكي بعض القنوات الفضائية التي بدأت في الآونة الأخيرة في تصدير الفارغين ومشاهير الفلس كمتخصصين في القضايا الاجتماعية.

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تدمير الأسر والمجتمعات

وقال المالكي في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه في منصة إكس: إن هؤلاء المشاهير يبحثون عن “الترند” والإعلانات، غير مدركين بأن كلامهم في قضايا اجتماعية حساسة يدمرون بيوت ويهدمون أسر ويفككون مجتمعات ويهدمون عش الزوجية بين زوجين، بل المصيبة الأعظم أنهم ينسفون جهود جمعيات رسمية معتمدة مصرحة في المملكة العربية السعودية، تعمل لسنوات للمحافظة على الأسرة والبيت وللتقليل من معدلات الطلاق.

وناشد المالكي مجلس شؤون الأسرة بحماية الأسر السعودية من المشاهير الذين وصفهم بالتافهين والتافهات، الذين لهم أثر خطير في المجتمع.

آراء المواطنين

وأثار حديث المالكي تفاعلًا بين متابعيه، حيث رصدت “المواطن” جانبًا من آرائهم والتي من بينها تعليق الشاعر عبدالله السمين الذي قال فيه: “أين العقول؟ صدقني، ما يهدم ولا يؤثر إلا على البيوت الهشّة والعقول المهزوزة والعلاقات الغير منسجمة، ولا يؤثر إلا على اللي على قول المثل: دفني وأطيح، دائمًا الفارغون لا يستهدفون إلا أمثالهم، ليش نعطيهم أكبر من أحجامهم، هذولا أصوات نكرة ونشاز وهمهم الوحيد الإثارة والشهرة”.

وأضاف صاحب حساب يدعى “أبو وضحى الحربي”: هؤلاء هدفهم هدم الأسر ونشر الفساد والإفساد في المجتمع واصل تحذير منهم بارك الله فيك”، وعلق صاحب حساب يدعى محمد: “مرضى بالشهرة وأعوذ بالله”.

مشاهير الفلس

وانتشرت في الفترات الأخيرة مقاطع فيديو لمشاهير تواصل اجتماعي بمواقع سناب شات وتيك توك وإكس، يقدمون فيها استشارات اجتماعية تعمل على تخبيب الزوجات والفتيات وتظهر الرجال بصورة شيطانية طمعًا في الشهرة وزيادة عدد المتابعين والإعلانات.

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