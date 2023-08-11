مشهد يحبس الأنفاس لجلسة معلقة في الباحة

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يشهد الجسر المعلق في الباحة إقبالًا كبيرًا من المصطافين للاستمتاع بإطلالة مميزة وفريدة للطبيعة الخلابة وهم يعانقون السحاب.
ومع زيادة أعداد السياح بالتزامن مع الإجازة السنوية ابتكر المستثمرون أفكارًا مشابهة للجسر المعلق من أجل التنويع، كان أحدثها إنشاء جلسات معلقة قريبة من الجسر المعلق، عبارة عن مقعدين متقابلين تفصلهما طاولة بالمنتصف في مشهد يحبس الأنفاس.
وأثارت الفكرة جدلًا بين رواد منصة إكس، حيث رصدت صحيفة “المواطن“ جانبًا من آرائهم التي انقسمت بين معجب بالفكرة وآخرين منتقديها.
وفي هذا السياق، علقت روان المعتبي بقولها: “واو أحس وناسة”، وأضاف أبو ريان: “جميلة جدًّا، كجمال الباحة وأهل الباحة“.
ورأى معلقون أن فكرة الجلسة المعلقة مخيفة، حيث قال سالم الناصر: يطيح جوالك تقعد تصيح، تطيح أنت أهلك يصيحون، فكرة تولد الصياح.
وعبر كثير من متداولي الفيديو عن خوفهم من المنظر، حيث أكدوا أنهم مستحيل يجربون هذه الجلسة حتى لم تم دفع مليون ريال لهم.
جلسات معلقة على مرتفعات الباحة🤩. pic.twitter.com/nMP6pgMhgL
— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 11, 2023