مشهد يحبس الأنفاس لجلسة معلقة في الباحة

يشهد الجسر المعلق في الباحة إقبالًا كبيرًا من المصطافين للاستمتاع بإطلالة مميزة وفريدة للطبيعة الخلابة وهم يعانقون السحاب.

جلسة معلقة

ومع زيادة أعداد السياح بالتزامن مع الإجازة السنوية ابتكر المستثمرون أفكارًا مشابهة للجسر المعلق من أجل التنويع، كان أحدثها إنشاء جلسات معلقة قريبة من الجسر المعلق، عبارة عن مقعدين متقابلين تفصلهما طاولة بالمنتصف في مشهد يحبس الأنفاس.

وأثارت الفكرة جدلًا بين رواد منصة إكس، حيث رصدت صحيفة “المواطن“ جانبًا من آرائهم التي انقسمت بين معجب بالفكرة وآخرين منتقديها.

فكرة ممتعة

وفي هذا السياق، علقت روان المعتبي بقولها: “واو أحس وناسة”، وأضاف أبو ريان: “جميلة جدًّا، كجمال الباحة وأهل الباحة“.

ماذا لو انقطع الحبل؟

ورأى معلقون أن فكرة الجلسة المعلقة مخيفة، حيث قال سالم الناصر: يطيح جوالك تقعد تصيح، تطيح أنت أهلك يصيحون، فكرة تولد الصياح.

مشهد مرعب

وعبر كثير من متداولي الفيديو عن خوفهم من المنظر، حيث أكدوا أنهم مستحيل يجربون هذه الجلسة حتى لم تم دفع مليون ريال لهم.