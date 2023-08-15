مشهورة سعيدة بطلاق الموظفات والمتابعون: رسالة تخبيب واضحة

أثارت مشهورة التواصل الاجتماعي تدعى أسماء السياري الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد تغريدة نشرتها بحسابها في منصة إكس أعربت فيها عن فرحتها بارتفاع نسبة المطلقات الموظفات على حد قولها.

وقالت السياري في تغريدتها التي فجّرت موجة من الجدل: “ارتفاع نسبة الطلاق لدى الموظفات تشرح الصدر وتسر الخاطر تخيلوا ان هالنسبة الكبيرة كلها كانت سابقًا تتحمل الإهانة والإيذاء بسبب عجزها عن شيل نفسها! التعليم والإستقلال المادي اسلحه ، بدونهم أنتِ دولة بلا جيش” بحسب قولها.

وانهالت التعليقات على تغريدة السياري التي كانت جميعها تنتقد كلامها، حيث أكد متابعوها أن الطلاق له تأثيراته السلبية على المجتمع وعلى تربية الأبناء.

معلومة مغلوطة

ورد المستشار الاقتصادي، برجس البرجس قائلًا: “غير صحيح، (أولا) لا توجد “نسبة طلاق للموظفات” بأي إحصاء، ما أعرف من أين حصلت على معلومة الارتفاع، (ثانيا) نسبة الطلاق السنوية عند الأسر السعودية جميعها 1% بينما الزواجات 3% هذا من البيانات الوحيدة المنشورة، وهي رسمية، إذا فيه أي مصادر أخرى، وضحيها لنا”.

مطالبات بذكر المصدر

وعلقت استشارية طب وجراحة العيون الدكتورة أماني البكري على كلام السياري قائلةً: “عزيزتي أسماء زودينا بمصادرك التي استندتي إليها، قد يكون الطلاق مخرج لبعض الزوجات لكن ما ننكر أن أثره على الأسرة ونفسية الأولاد عظيم ولا يشرح الصدر ولا يسر الخاطر، بعض الكلام اللي نكتبه احنا مسؤولين عنه امام الله، حاولي المره القادمة تتخيري جمل وتعبيرات افضل من اللي اخترتيها”.

وكتب المهندس عبدالرحمن فهد: “نسبة 70% موظفات بكفيهات ومولات وخلافه، أي استقلال وأمان وظيفي تتحدثين عنه ؟ راتبها 3 الاف ريال والله مايقعد مع الإنسان الطبيعي ثلاث أيام، توظفوا وعلى طول تطلقوا أنا قوية انا مستقلة حنا طول السنين مهندسين وضباط ودكاترة ومختلف الوظائف ورواتبنا فوق 20 ألف ولا فكرنا نطلق هذا الفرق بين الرجل والحرمة الي عقلها صغير طبعاً الا من رحم ربي”.

هدم وتفرقة البيوت

وفي نفس السياق انتقد المبرمج أحمد العنزي تغريدة السياري قائلًا: “إن الشيطان يفرح بالطلاق؛ لأنه يريد هدم البيوت وتفرقتها، ويريد أن تتمزق المحبة والمودة، ويحل بدلاً منها العداوة، ويريد أن يضيع الأولاد.

رسالة تخبيب وتحريض واضحة

ورأى عدد من المواطنين أن تغريدة السياري ما هي إلا رسالة تخبيب وتحريض واضحة حيث قال مواطن يدعى صلاح: “رسالة تحريض لـ الزوجة على زوجها، ليس لها جانب المناصحة بل رسالة مسمومة مغلفه بالشفقة، آراء مشوهه قد تكون جحيمًا لمن قالها واتبع رأيها”، كما قالت مواطنة تدعى ورد جنات: “معلومة من الكيس ويقصد بها التخبيب وأتوقع تحتاجين علاج نفسي”.

هدم نسيج المجتمع

وعلق المواطن حسام: هل ارتفاع نسبة الطلاق يدعو إلى الفرح؟ هل هذا المنهج والفكر من أخلاق الإسلام والتربية التي تربى عليها مجتمعنا؟ هل خراب البيوت والتحريض المبطن هو من نهج الإسلام؟.

وتابع حسام: التعليم والاستقلال المادي للفتاة لا يدعو لتحريضها علي الطلاق وهدم منزلها، إن بين أسطر هذه التغريدة فكر يدعو لهدم نسيج المجتمع وتفكيك الأسرة، وتمرير معلومة إن الفتاة السعودية تعيش في إهانة وتعنيف وهذا الفكر معروف من يروج له”.