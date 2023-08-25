مصرع وإصابة 92 مشجعًا بحادث تدافع في ملعب بمدغشقر

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لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم وجُرح 80 آخرون، اليوم الجمعة، خلال تدافع في ملعب في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو.
وبحسب تقرير لوكالة أنباء شينخوا، نقلًا عن مصادر حكومية، وقع التدافع، عند مدخل ملعب باريا في عاصمة مدغشقر، قبل حفل افتتاح دورة ألعاب المحيط الهندي الحادية عشرة، ويُعتقد أن 10 آخرين في حالة خطيرة.
وأفاد رئيس الوزراء، كريستيان نتساي، للصحفيين في مستشفى في أنتاناناريفو: أن الحصيلة الأولية تظهر 12 قتيلًا ونحو 80 جريحًا.
ويأتي هذا الحادث، بعد أربع سنوات من حادث تدافع مروع آخر في البلاد.
وفي 26 يونيو 2019، لقي 16 شخصًا مصرعهم في حادث تدافع خلال احتفالات عيد استقلال البلاد، في العاصمة أنتاناناريفو.