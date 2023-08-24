وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة”.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد “نتطلع إلى العمل معًا ضمن مجموعة ’بريكس‘ من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم”.

قرار توسيع بريكس

وجاءت تصريحات رئيس دولة الإمارات، بعد أن أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الخميس، توجيه دعوة لست دول جديدة للانضمام إلى مجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة.

من جهته، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، “نثمن قرار انضمام مصر لمجموعة بريكس بداية من يناير 2024″. وأضاف الرئيس المصري: ” نتطلع للتعاون والتنسيق مع مجموعة بريكس خلال الفترة المقبلة”.

خمس دول تستعد للانضمام

وقال رامافوزا، في مستهل اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس: “قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس”.

ورحب الرئيسان البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والروسي فلاديمير بوتين بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لبريكس.

حدث تاريخي

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو: “أرحب بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة بريكس وسنستمر في توسيع العضوية”.

من جانبه اعتبر الرئيس الصيني توسع عضوية مجموعة “بريكس” حدثاً تاريخياً.