مضامير المشاة بعرعر متنفس للأهالي يعزز جودة الحياة

تعد مضامير المشاة بمدينة عرعر إحدى أهم المشاريع النموذجية لتعزيز جودة الحياة والتشجيع على رياضية المشي والجري، لما لها من فوائد صحية متعددة, التي أصبحت من الروتين اليومي للكثير من الشباب والعوائل والمقيمين.

متنفس للأهالي

وأوضح العديد من رواد مضامير المشاة أن ممارسة الرياضة مثل المشي والجري إلى جانب الرياضات المختلفة أصحبت من الأولويات الهامة التي يحرصون عليها والتي يفضلونها في المساء بعد تحسن الأجواء لما تسهم من رشاقة وحيوية وتعديل للمزاج حسب وصفهم وتتنوع مضامير المشاة بالمنتزهات والحدائق بالعديد من المواقع الحيوية بمدينة عرعر منها مضمار المساعدية ومضمار طريق الملك سلمان ومضمار حي المنصورية وحديقة الزهور ومضامير الجوهرة، التي تمتاز بتوفير المرافق الخدمية والترفيهية مثل عربات للأطعمة المتنقلة “فود ترك” وألعاب أطفال ومسطحات خضراء ومظلات، إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وبقية الخدمات الأخرى.