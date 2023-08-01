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بسبب الصفقات العالمية التي استقطبها الدوري السعودي مؤخرًا

مطالبة بمشاركة الأندية الخليجية في دوري روشن

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
مطالبة بمشاركة الأندية الخليجية في دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

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أعرب مرزوق الغانم الرئيس الفخري لنادي الكويت الكويتي عن آماله بمشاركة الأندية الخليجية أبطال دورياتها في بطولة دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، وذلك للاحتكاك مع النجوم العالميين المتواجدين حاليًا في دوري المحترفين السعودي.

دوري روشن مؤثر 

وقال الغانم في تصريحات لـ ” القنوات الرياضية السعودية” : “الدوري السعودي الآن أصبح على أعلى مستوى وهو الدوري الأول في المنطقة الخليجية وفي الوطن العربي، استقطاب مثل هؤلاء النجوم العالميين سينقل السعودية وباقي دول الخليج إلى مرحلة متقدمة للغاية”.

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وأضاف الغانم: “نعمل بإذن الله في المستقبل على توسع الدوري السعودي ليصبح دوري خليجي وتشارك فيه الفرق أبطال الدوريات الخليجية”.

كوليبالي لاعب الهلال الجديد

الصفقات الناجحة 

ونجح نادي النصر حتى الآن في استقطاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني والإيفواري سيكو فوفانا، بينما تعاقد نادي اتحاد جدة مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو نجم ليفربول الإنجليزي السابق، أما الهلال فضم السنغالي كاليدو كوليبالي نجم تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي روبن نيفيز لاعب فريق وولفرهامبتون والصربي سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش نجم لاتسيو الإيطالي السابق.

رياض محرز

أما النادي الأهلي فنجح حتى الآن في ضم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول السابق والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي السابق.

بروزوفيتش - النصر والاتحاد المنستيري

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