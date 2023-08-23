مطعم صيني يغسل شعر زبائنه بالشامبو بعد الأكل

أضاف القائمون على أحد المطاعم الصينية، خدمة جديدة للعملاء الأوفياء الذين يرغبون في التخلص من رائحة الطعام من شعرهم بعد تناول الوجبات، وفق لسكاي نيوز عربية.

شرط وحيد

وفي تجربة مثيرة، تقوم الخدمة التي يقدمها مطعم هايديلاو على غسل شعر العملاء بعد تناول الطعام بصالون ينافس صالونات الشعر الاحترافية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن التجربة متاحة فقط للعملاء الأوفياء الذين جمعوا نقاط عملات لاو، حيث إن كل يوان يتم إنفاقه في المطعم سيقابله عملة لاو واحدة، وللحصول على الخدمة يجب أن تكون قد جمعت 200 منها.

وتظهر الصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أن مرافق غسيل الشعر في المطعم تنافس تلك الموجودة في صالونات الشعر الاحترافية، واستنادًا إلى شهادات الأشخاص الذين جربوا الخدمة بالفعل، فإنها تستحق حقًّا سعرها.

وتتوفر للعملاء مجموعة متنوعة من الشامبو لتدليك مريح للرأس.

وبعد انتشار صور صالون تصفيف الشعر الخاص بالمطعم، بدأ بالفعل في تلقي طلبات الحجز.