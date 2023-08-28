Icon

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات Icon خطة أمريكية لنشر آلاف المسيرات لمواجهة الصين Icon أجواء شتوية ساحرة مع شخصيات ديزني في بوليفارد رياض سيتي Icon سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24 Icon إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب إعصار إداليا Icon ياسر المسحل: لم نفاوض جيسوس Icon لقطات لأحد أفضل هواتف أندرويد القابلة للطي Icon السديس لمؤذني المسجد الحرام: عظموا رسالة الحرمين الدينية عالميًّا Icon القبض على مقيمين بالقريات روجا شبوًا وبحوزتهما مبالغ مالية Icon أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الفيحاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا يتم توزيع نصيب أحد المستفيدين حال إيقاف المعاش

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات.

استحقاق المعاش

جاء ذلك ردًّا على استفسار لأحد المواطنين عبر منشور بموقع إكس، حيث قال السائل: هل يسمح نظام التقاعد المبكر من التعليم، والعمل في القطاع الخاص براتب غير راتب التقاعد، مشيرًا إلى أنه مسجل بالتأمينات من قبل القطاع الخاص.

قد يهمّك أيضاً
بنتلي تروج لعطر جديد رجالي مستوحى من طرازات بلاك لاين

بنتلي تروج لعطر جديد رجالي مستوحى من طرازات بلاك لاين

سبب يُقرب سيرجيو راموس من غلطة سراي

سبب يُقرب سيرجيو راموس من غلطة سراي

بدوره، تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات مع السائل، حيث رد قائلًا: يمكن للمتقاعد من أنظمة التقاعد العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية دون أن يؤثر ذلك على استحقاقه للمعاش التقاعدي، مضيفًا: كما يمكنك معرفة كافة التفاصيل حول أنظمة التقاعد عبر زيارة الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

المعاش التقاعدي

على جانب آخر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أنه لا يتم توزيع نصيب أحد المستفيدين من المعاش التقاعدي حال إيقافه، على بقية المستفيدين الآخرين من نفس المعاش.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، أنه إذا أوقِف نصيب أحد المستفيدين من المعاش فلا يتم إعادة توزيعه على بقية المستفيدين، على ألا يقل مجموع ما يصرف لهم عن 50% من معاش المتقاعد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب
السعودية اليوم

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ...

السعودية اليوم
ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
السعودية اليوم

ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي...

السعودية اليوم
لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت
آخر الاخبار

لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق...

آخر الاخبار
إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد
العالم

إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ...

العالم
وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا...

حصاد اليوم
إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا
السعودية اليوم

إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول...

السعودية اليوم
جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ
الرياضة

جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

الرياضة
السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة
السعودية اليوم

السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة...

السعودية اليوم