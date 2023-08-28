أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات.

استحقاق المعاش

جاء ذلك ردًّا على استفسار لأحد المواطنين عبر منشور بموقع إكس، حيث قال السائل: هل يسمح نظام التقاعد المبكر من التعليم، والعمل في القطاع الخاص براتب غير راتب التقاعد، مشيرًا إلى أنه مسجل بالتأمينات من قبل القطاع الخاص.

بدوره، تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات مع السائل، حيث رد قائلًا: يمكن للمتقاعد من أنظمة التقاعد العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية دون أن يؤثر ذلك على استحقاقه للمعاش التقاعدي، مضيفًا: كما يمكنك معرفة كافة التفاصيل حول أنظمة التقاعد عبر زيارة الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

المعاش التقاعدي

على جانب آخر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أنه لا يتم توزيع نصيب أحد المستفيدين من المعاش التقاعدي حال إيقافه، على بقية المستفيدين الآخرين من نفس المعاش.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، أنه إذا أوقِف نصيب أحد المستفيدين من المعاش فلا يتم إعادة توزيعه على بقية المستفيدين، على ألا يقل مجموع ما يصرف لهم عن 50% من معاش المتقاعد.