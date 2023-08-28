معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات خطة أمريكية لنشر آلاف المسيرات لمواجهة الصين أجواء شتوية ساحرة مع شخصيات ديزني في بوليفارد رياض سيتي سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24 إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب إعصار إداليا ياسر المسحل: لم نفاوض جيسوس لقطات لأحد أفضل هواتف أندرويد القابلة للطي السديس لمؤذني المسجد الحرام: عظموا رسالة الحرمين الدينية عالميًّا القبض على مقيمين بالقريات روجا شبوًا وبحوزتهما مبالغ مالية أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الفيحاء
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات.
جاء ذلك ردًّا على استفسار لأحد المواطنين عبر منشور بموقع إكس، حيث قال السائل: هل يسمح نظام التقاعد المبكر من التعليم، والعمل في القطاع الخاص براتب غير راتب التقاعد، مشيرًا إلى أنه مسجل بالتأمينات من قبل القطاع الخاص.
بدوره، تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات مع السائل، حيث رد قائلًا: يمكن للمتقاعد من أنظمة التقاعد العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية دون أن يؤثر ذلك على استحقاقه للمعاش التقاعدي، مضيفًا: كما يمكنك معرفة كافة التفاصيل حول أنظمة التقاعد عبر زيارة الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.
على جانب آخر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أنه لا يتم توزيع نصيب أحد المستفيدين من المعاش التقاعدي حال إيقافه، على بقية المستفيدين الآخرين من نفس المعاش.
وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، أنه إذا أوقِف نصيب أحد المستفيدين من المعاش فلا يتم إعادة توزيعه على بقية المستفيدين، على ألا يقل مجموع ما يصرف لهم عن 50% من معاش المتقاعد.