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معرض السيارات الكلاسيكية يجذب أنظار زوار تنومة

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
معرض السيارات الكلاسيكية يجذب أنظار زوار تنومة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو على قناة الإخبارية، فعاليات معرض السيارات الكلاسيكية، ضمن فعاليات صيف تنومة بعسير.

50 سيارة متنوعة

وبين مقطع الفيديو إقبالًا كبيرًا من الزوار وخاصة محبي السيارات الكلاسيكية والقديمة، إذ يقدم المعرض أكثر من 50 سيارة مختلفة ومتنوعة الطراز.

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بدوره، أشاد بندر الأسمري– أحد المشاركين- بأجواء المعرض، معربًا عن إبهاره بكافة أنواع السيارات المعروضة.

وأضاف عبدالرحمن أبو داهش– أحد المشاركين- أنه مهتم بمجال السيارات ولديه أحد موديلات شركة فورد 1974.

مشاركة فعالة

يذكر أن المهتمين بالسيارات الكلاسيكية يحرصون على المشاركة في مثل هذا الفعاليات ويأتون إليها من كل مكان في السعودية لعرض سياراتهم الثمينة، أو الحصول على أخرى فريدة من نوعها.

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