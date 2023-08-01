معرض السيارات الكلاسيكية يجذب أنظار زوار تنومة

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وثق مقطع فيديو على قناة الإخبارية، فعاليات معرض السيارات الكلاسيكية، ضمن فعاليات صيف تنومة بعسير.
وبين مقطع الفيديو إقبالًا كبيرًا من الزوار وخاصة محبي السيارات الكلاسيكية والقديمة، إذ يقدم المعرض أكثر من 50 سيارة مختلفة ومتنوعة الطراز.
بدوره، أشاد بندر الأسمري– أحد المشاركين- بأجواء المعرض، معربًا عن إبهاره بكافة أنواع السيارات المعروضة.
وأضاف عبدالرحمن أبو داهش– أحد المشاركين- أنه مهتم بمجال السيارات ولديه أحد موديلات شركة فورد 1974.
يذكر أن المهتمين بالسيارات الكلاسيكية يحرصون على المشاركة في مثل هذا الفعاليات ويأتون إليها من كل مكان في السعودية لعرض سياراتهم الثمينة، أو الحصول على أخرى فريدة من نوعها.
فيديو | ضمن فعاليات صيف "تنومة" معرض السيارات الكلاسيكية يلفت أنظار زواره#الإخبارية pic.twitter.com/sjwJwWXx6S
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 31, 2023