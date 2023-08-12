معلق برازيلي يشيد بالدوري السعودي: نريد هذا التطور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ معلق برازيلي وجه الشكر إلى رابطة دوري المحترفين السعودي ولـ دوري روشن، بسبب كاميرا نقل استُخدمت في مباراة الأهلي والحزم أمس في افتتاح مباريات دوري المحترفين موسم 2023/2024.

وقال المعلق البرازيلي الذي كان يعلق على أحداث المباراة المنقولة على إحدى القنوات البرازيلية: ” هذا التطور الذي نريده شكرًا لـ الدوري السعودي فهم يملكون كاميرا نقل متطورة لطالما طالبنا بها في البرازيل، شكرًا لكم”.

افتتاح الدوري السعودي

وفي مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي، سجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو ثنائية لـ الراقي في الشوط الأول في الدقيقتين الـ 7 والـ9، وانتهى الشوط الأول بتفوق الراقي بثنائية دون رد.

وأصبح اللاعب البرازيلي ثالث لاعب يسجل هدفين لـ الأهلي في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين السعودي بعد عيسى المحياني وعمر السومة.

ثم سجل اللاعب البرازيلي فينسيوس هدف تقليص الفارق لـ الحزم في الدقيقة الخمسين، بعد خطأ في التمرير من الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

هاتريك فيرمينو

ونجح بعدها فيرمينو في إضافة الهدف الثالث لـ الراقي في الدقيقة الـ 73 بعد عرضية متقنة من اللاعب الفرنسي آلان ماكسيمين.

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “إدوارد ميندي، علي مجرشي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، أليوسكي، زياد الجهني، رياض بودبوز، فرانك كيسي، رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، آلان ماكسيمين”.

أما تشكيل نادي الحزم فجاء مكونًا من: “أيمن دحمان في حراسة المرمى، راضي العتيبي، سلطان تنكر، طلال عبسي، أحمد المحيميد، منصور الشمري، بن حسن تراوري، باسل السيالي، أنطونيو كارفايو، فينسيوس سوزا، يوسف المزيريب”.

وأُقيمت المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.