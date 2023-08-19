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تظهر قبل أسبوع من الاختبار الإيجابي للفيروس

مفاجأة بشأن أعراض متحورات كورونا الجديدة

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
مفاجأة بشأن أعراض متحورات كورونا الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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يرصد مسؤولو الصحة على مستوى العالم سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19، نظرًا لاحتوائها على عدد أكبر من الطفرات، ما يجعل الوقاية منها وعلاجها أكثر صعوبة، كما أن أعراضها تبدأ قبل أسبوع من الاختبار الإيجابي للفيروس.

متحور كورونا الجديد

لم يعرف الكثير بعد عن متحور “بي إيه.86.2” (BA.2.86) الذي رصدته جهات تتبع الفيروسات في وقت سابق هذا الأسبوع. ولم يُبلغ إلا عن حفنة من الإصابات به في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل، لكن طفراته جذبت اهتمام منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكي.

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استمر فيروس كورونا في التحور منذ ظهوره في المشهد العالمي منذ 3 سنوات. وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من الشهر الجاري من متحور آخر أُطلق عليه اسم “إيريس” (Eris) ينتشر بسرعة في أنحاء العالم. وقالت شركتا “موديرنا” و”فايزر” يوم الخميس الماضي إن جرعات لقاح كورونا المُحدثة حمت من الإصابة بمتحور “إيريس” في دراسات مبكرة.

طفرات المتحور بي إيه.86.2

وقال كريستيان أندرسن، عالم المناعة والأحياء الدقيقة بمعهد “سكريبس ريسيرش” (Scripps Research) للبحوث، عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي- “تويتر” سابقًا، “طفرات المتحور (بي إيه.86.2) تمنحه كل السمات المُميزة لفيروس قادر على الانتشار”.

ينتمي “بي إيه.86.2” لمتحور “بي إيه.2” الذي ظهر في مطلع 2022، لكن السلالة الجديدة بها أكثر من 30 طفرة ضمن بروتينها الشوكي، حسب رايان هيسنر، الباحث المستقل الذي يتابع عن كثب تطور فيروس كورونا. يساعد البروتين الشوكي الفيروس على الالتصاق بالخلايا، ويستهدفه اللقاحان اللذان طورتهما “موديرنا” و”فايزر”، وفقًا لـ “بلومبرغ”.

ثلاثة متحورات جديدة

من جهته، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية أن منظمة الصحة العالمية تراقب حاليًا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16 ، XBB.1.5 ، EG.5)، وستة متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة، مشيرًا إلى أنه على المستوى العالمي، لا يزال “XBB.1.16” هو المتحور الأعلى انتشارًا، حيث تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

الموقف الوبائي

وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية قد أكد من قبل أن الوزارة تتابع الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة في المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا.

وذكر أنه يتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معمليًا لمرض كوفيد -19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة.

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