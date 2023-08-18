مفاوضات الشباب وأحمد سيد زيزو مستمرة تنبيهان من أمطار غزيرة على المدينة المنورة وجازان أمطار مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق إخلاء أكبر المدن الكندية بسبب حرائق الغابات النصر يسعى لمصالحة جماهيره في ثاني جولات مباريات الدوري السعودي وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن التشكيل المتوقع لـ النصر ضد التعاون إنذار أحمر على عسير: أمطار غزيرة وبرد وسيول ميزة جديدة من واتساب تسمح بمشاركة الصور HD جماهير الهلال توجه برقيات الشكر لـ الوليد بن طلال
تواصل إدارة نادي الشباب محاولاتها، للتعاقد مع نجم الزمالك، المصري الدولي أحمد سيد زيزو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان نادي الشباب قد تقدم بعرض لإدارة الزمالك، لضم أحمد سيد زيزو هذا الصيف، بعد الحصول على موافقة اللاعب ووالده، ولكن أكدت تقارير أن الأبيض رفض العرض، لينسحب الليوث من الصفقة.
وأكد الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، أن نادي الشباب لم يصرف النظر عن التعاقد مع أحمد سيد زيزو هذا الصيف، بسبب رفض إدارة الزمالك بيع عقده؛ كما يتردد في بعض وسائل الإعلام المصرية.
وأشار تركي الغامدي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس” إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة وإيجابية، نظرًا لرغبة اللاعب صاحب الـ27 عامًا القوية في الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.
ويُعد أحمد سيد زيزو، واحدًا من أبرز النجوم في صفوف الزمالك، وينتهي تعاقده في موسم 2025، حيث شارك مع الفريق الأول لكرة القدم في 200 مواجهة، ونجح في تسجيل 65 هدفًا، كما قدم 53 تمريرة حاسمة.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.