مفاوضات الشباب وأحمد سيد زيزو مستمرة

تواصل إدارة نادي الشباب محاولاتها، للتعاقد مع نجم الزمالك، المصري الدولي أحمد سيد زيزو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب متمسك بضم أحمد سيد زيزو

وكان نادي الشباب قد تقدم بعرض لإدارة الزمالك، لضم أحمد سيد زيزو هذا الصيف، بعد الحصول على موافقة اللاعب ووالده، ولكن أكدت تقارير أن الأبيض رفض العرض، لينسحب الليوث من الصفقة.

وأكد الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، أن نادي الشباب لم يصرف النظر عن التعاقد مع أحمد سيد زيزو هذا الصيف، بسبب رفض إدارة الزمالك بيع عقده؛ كما يتردد في بعض وسائل الإعلام المصرية.

وأشار تركي الغامدي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس” إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة وإيجابية، نظرًا لرغبة اللاعب صاحب الـ27 عامًا القوية في الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

ويُعد أحمد سيد زيزو، واحدًا من أبرز النجوم في صفوف الزمالك، وينتهي تعاقده في موسم 2025، حيث شارك مع الفريق الأول لكرة القدم في 200 مواجهة، ونجح في تسجيل 65 هدفًا، كما قدم 53 تمريرة حاسمة.

الشباب يُلاقي الوحدة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.