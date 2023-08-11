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لتوحيد جهود العلماء والمفتين والمؤسسات والإدارات الدينية

مفتي موريتانيا: جهود السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين ملء الأسماع والأبصار

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
مفتي موريتانيا: جهود السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين ملء الأسماع والأبصار
المواطن - واس

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أكد المفتي العام وإمام الجامع الكبير بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي أن جهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في مختلف مجالات العمل الإسلامي في سائر أنحاء العالم ملء الأسماع والأبصار، مشيراً إلى أن مؤتمر (التواصل والتكامل) تُلامِسُ محاورُه حاجةَ الأمة الإسلامية.

مؤتمر الإفتاء والمشيخات

جاء ذلك في تصريح صحفي له بمناسبة رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم ” تواصل وتكامل”) ويقام بمكة المكرمة خلال الفترة 26 – 27 / 1 / 1445هـ, بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة 85 دولة يمثلها وزراء ورؤساء الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات والجمعيات الإسلامية.

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جهود السعودية

وقال الشنقيطي إن جهود السعودية التي تبذلها في مختلف مجالات العمل الإسلامي وفي سائر أنحاء العالم ملء الأسماع والأبصار ، مؤكداً أهمية المؤتمر (التواصل والتكامل) في توحيد جهود العلماء والمفتين والمؤسسات والإدارات الدينية في العالم لمواجهة ما تطفح به المتغيرات والمستجدات من قضايا عصرية متشعبة يحتاج حلها إلى بصيرة بأصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها ومعرفة أوجه دلالات أدلتها إلى جانب التفقه في الواقع وما يتنزل عليه من الأحكام عزيمة أو رخصة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.

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