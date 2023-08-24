مقابلة ترامب التلفزيونية تخطف الأنظار من أولى مناظرات الجمهوريين

أصبح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الموضوع الأكثر تداولاً عبر وسائل التواصل ووكالات الأنباء الأمريكية بعد مقابلة تلفزيونية أجراها، بينما بدأ المرشحون الجمهوريون مناظرتهم الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024.

تعليق ترامب على المناظرة

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فجر الخميس، عن سعادته لعدم مشاركته في هذه المناظرة. فقد تواجه ثمانية مرشحين جمهوريين في أولى مناظرات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 أمس الأربعاء، حيث خطف المرشح الأوفر حظا دونالد ترمب الأضواء رغم رفضه المشاركة.

وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكونسن بعد دقائق على بث مقابلة مسجلة مع ترامب عبر منصة إكس (تويتر سابقًا).

The former US President Donald Trump chose to give an interview to Tucker Carlson on X, formerly known as Twitter, rather than participate in Republican debate. Read more: https://t.co/WF4sxRrrCj pic.twitter.com/MRMRo46td5 — Sky News (@SkyNews) August 24, 2023

مقابلة ترامب

وقال ترامب، في حواره مع تكر كارلسون على منصة “إكس” عشية موعد تسليم نفسه لسجن في ولاية جورجيا على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020، إن كل الاتهامات الموجهة له زائفة.

وأضاف في المقابلة التي حصدت عشرات ملايين المشاهدات بعد وقت قصير من بثها أن كافة الولايات التي يحكمها الديمقراطيون في حالة تدهور، لافتًا إلى أنه خلال رئاسته تم قتل العديد من الإرهابيين بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية. كما اعتبر أنه يتم “توجيه كل هذه الاتهامات له لأنه يحظى بمواقع متقدمة بالاستطلاعات” بحسب تعبيره.

انقسام الجمهوريين

وأشار ترامب إلى أن تأمين الحدود هو من أهم القضايا في المرحلة المقبلة. أما المناظرة التمهيدية للمترشحين الثمانية فقد أظهرت انقسامًا بين المترشحين حول زيادة الدعم لأوكرانيا.

وقبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشّح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024، يزداد التأييد لترامب، غير أن العديد من القضايا الجنائية تلقي بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

المرشحون الثمانية

وتأهل للمشاركة في المناظرة ثمانية مرشّحين آخرين، هم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس وحاكم ولاية داكوتا الشمالية داغ بورغوم ونائب الرئيس السابق مايك بنس والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي والسناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبيّة تيم سكوت ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي والحاكم السابق لولاية نيوجيرزي كريس كريستي والحاكم السابق لولاية أركنسا آسا هاتشينسون.

ترامب يستعد لتسليم نفسه

ومن المقرر أن يسلّم ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا حيث وجّه القضاء له ولـ18 شخصًا آخر تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.