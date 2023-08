مقابلة ترامب التلفزيونية تخطف الأنظار من أولى مناظرات الجمهوريين

أصبح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الموضوع الأكثر تداولاً عبر وسائل التواصل ووكالات الأنباء الأمريكية بعد مقابلة تلفزيونية أجراها، بينما بدأ المرشحون الجمهوريون مناظرتهم الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024.

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فجر الخميس، عن سعادته لعدم مشاركته في هذه المناظرة. فقد تواجه ثمانية مرشحين جمهوريين في أولى مناظرات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 أمس الأربعاء، حيث خطف المرشح الأوفر حظا دونالد ترمب الأضواء رغم رفضه المشاركة.

وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكونسن بعد دقائق على بث مقابلة مسجلة مع ترامب عبر منصة إكس (تويتر سابقًا).

The former US President Donald Trump chose to give an interview to Tucker Carlson on X, formerly known as Twitter, rather than participate in Republican debate.

Read more: https://t.co/WF4sxRrrCj pic.twitter.com/MRMRo46td5

— Sky News (@SkyNews) August 24, 2023