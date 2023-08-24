Icon

مصير 50 ألف مرتزق لـ فاغنر بعد مقتل بريغوين Icon برنامج ريف يرفع إنتاج الفاكهة إلى 90 ألف طن Icon ميسي يُقرب إنتر ميامي من حصد لقبه الثاني Icon مقتل روس خلال عملية عسكرية أوكرانية بالقرم Icon ضبط 15 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بـ 3 مناطق Icon انخفاض أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي Icon وزارة الطاقة تعلن عن وظائف في 7 مدن Icon التشكيل المتوقع لمباراة الرائد ضد الهلال Icon فيرمينو يعود في مباراة الأهلي ضد الأخدود اليوم Icon بالقانون.. حقوق 330 ألف مسافر في 29 مطاراً سعودياً محفوظة ومُصانة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قبل ساعات من تسليم نفسه للمحكمة

مقابلة ترامب التلفزيونية تخطف الأنظار من أولى مناظرات الجمهوريين

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
مقابلة ترامب التلفزيونية تخطف الأنظار من أولى مناظرات الجمهوريين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الموضوع الأكثر تداولاً عبر وسائل التواصل ووكالات الأنباء الأمريكية بعد مقابلة تلفزيونية أجراها، بينما بدأ المرشحون الجمهوريون مناظرتهم الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024.

تعليق ترامب على المناظرة

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فجر الخميس، عن سعادته لعدم مشاركته في هذه المناظرة. فقد تواجه ثمانية مرشحين جمهوريين في أولى مناظرات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 أمس الأربعاء، حيث خطف المرشح الأوفر حظا دونالد ترمب الأضواء رغم رفضه المشاركة.

قد يهمّك أيضاً
مشهد مرعب لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة أمريكية

مشهد مرعب لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة أمريكية

“المواطن” توثق الأمطار الغزيرة على مكة المكرمة

“المواطن” توثق الأمطار الغزيرة على مكة المكرمة

وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكونسن بعد دقائق على بث مقابلة مسجلة مع ترامب عبر منصة إكس (تويتر سابقًا).

مقابلة ترامب

وقال ترامب، في حواره مع تكر كارلسون على منصة “إكس” عشية موعد تسليم نفسه لسجن في ولاية جورجيا على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020، إن كل الاتهامات الموجهة له زائفة.

وأضاف في المقابلة التي حصدت عشرات ملايين المشاهدات بعد وقت قصير من بثها أن كافة الولايات التي يحكمها الديمقراطيون في حالة تدهور، لافتًا إلى أنه خلال رئاسته تم قتل العديد من الإرهابيين بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية. كما اعتبر أنه يتم “توجيه كل هذه الاتهامات له لأنه يحظى بمواقع متقدمة بالاستطلاعات” بحسب تعبيره.

انقسام الجمهوريين

وأشار ترامب إلى أن تأمين الحدود هو من أهم القضايا في المرحلة المقبلة. أما المناظرة التمهيدية للمترشحين الثمانية فقد أظهرت انقسامًا بين المترشحين حول زيادة الدعم لأوكرانيا.

وقبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشّح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024، يزداد التأييد لترامب، غير أن العديد من القضايا الجنائية تلقي بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

المرشحون الثمانية

وتأهل للمشاركة في المناظرة ثمانية مرشّحين آخرين، هم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس وحاكم ولاية داكوتا الشمالية داغ بورغوم ونائب الرئيس السابق مايك بنس والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي والسناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبيّة تيم سكوت ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي والحاكم السابق لولاية نيوجيرزي كريس كريستي والحاكم السابق لولاية أركنسا آسا هاتشينسون.

ترامب يستعد لتسليم نفسه

ومن المقرر أن يسلّم ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا حيث وجّه القضاء له ولـ18 شخصًا آخر تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار