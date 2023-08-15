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تحطمت مروحية كانت تقوم بإجلاء جرحى

مقتل 26 جنديًّا في كمين نصبه مسلحون وسط نيجيريا

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
مقتل 26 جنديًّا في كمين نصبه مسلحون وسط نيجيريا
المواطن - فريق التحرير

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قتل ما لا يقل عن 26 عنصرًا من قوات الأمن النيجيرية، وأصيب 8 آخرون في كمين نصبه مسلحون مساء الأحد في وسط نيجيريا، حيث يقاتل الجيش مجموعات إجرامية، وفق ما قال مصدران عسكريان لوكالة الصحافة الفرنسية.

تفاصيل الحادث

وأفاد متحدث باسم القوات الجوية، أن مروحية كانت تقوم بإجلاء جرحى تحطمت صباح الاثنين، في منطقة الكمين.

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كما أشار المصدران لتعرض موكب للقوات النيجيرية عصر الأحد، لكمين نصبه مقاتلون في ولاية النيجر.

ويشهد شمال غرب نيجيريا، ووسطها منذ أعوام أعمال عنف ترتكبها عصابات، عبر اقتحام قرى معزولة، وقتل سكانها أو خطفهم طلبًا لفديات، أو حتى إحراق منازل هؤلاء بعد نهبها.

وأوضح مسؤول عسكري أن القوات “كانت عائدة من عملية حين نصب لها الإرهابيون كمينًا على طريق زونغيرو- تيغينا السريع، وتعرضت لهجوم فقد على إثره 23 جنديًّا بينهم ثلاثة ضباط وإصابة ثمانية جنود”.

وأكد مسؤول عسكري آخر وقوع الهجوم وحصيلته. وأوضح أن المهاجمين تكبدوا خسائر جسيمة.

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