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مقيم عن السعوديين: ليسوا كلهم أغنياء لكن كلهم كرماء

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
مقيم عن السعوديين: ليسوا كلهم أغنياء لكن كلهم كرماء
المواطن - فريق التحرير

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لطالما أشاد المقيمون الأجانب- خاصة الأوروبيين والأمريكيين- بأمان السعودية وأمانة شعبها وكرمهم اللامحدود مهما اختلفت إمكاناتهم المادية.

وفي هذا السياق، وثق مقيم أجنبي مقطع فيديو يظهر وجود ثلاجة بأحد الشوارع وبداخلها ساندويتشات لعابري الطريق الجوعى الغرباء الذين لا يسعهم الوصول للمطاعم أو للمحتاجين.

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كلهم كرماء

وأشاد المقيم بفكرة وضع الطعام بالطريق مجانًا، مؤكدًا أن ذلك الأمر يدل على الكرم المتأصل في نفوس السعوديين.

وقال المقيم: الناس يساعدون بعضهم البعض في السعودية ليسوا كلهم أغنياء، لكن كلهم كرماء، I love you saudi أحبك والله أحبك سعودية.

وحظي الفيديو بتداول وإعجاب شديد من رواد منصة إكس، حيث رصدت صحيفة “المواطن” جانبًا من تعليقاتهم.

نعمة السعودية

وتفاعلت فتاة تدعى روان مع الفيديو بقولها: حتى حنا i love you والله، بينما قالت ميمي: الحمد لله على نعمة السعودية الحمد لله على نعمة حكامنا الحمد لله على نعمة الأمن والأمان كلام جميل يلامس قلوب السعوديين الشرفاء المحبين لوطنهم ولولاة أمرهم الشعب السعودي وقيادتهم واحد، حفظ الله وطننا، وأسأل الله أن يحفظ وطني وولاة أمري وأن يديم علينا الأمن والأمان وأن يصرف عن هذه البلاد كل شر اشكروا الله على نعمه بالشكر تدوم النعم.

شعب كريم

وعلق سعود: وطن كريم وشعب كريم. كما كتبت لولو: صادق الشعب السعودي كريم وأصيل حتى لو فقير. وأضاف صاحب حساب يدعى فتحي: ما شاء الله تبارك الله اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

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