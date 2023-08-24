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للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة

مكافحة المخدرات تعلن عن وظائف عسكرية على رتبة جندي أول وجندي

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
مكافحة المخدرات تعلن عن وظائف عسكرية على رتبة جندي أول وجندي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (جندي أول – جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- جندي أول:
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها +دبلوم لمدة  سنة أو أكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص.
– أن يكون حاصلاً على دبلوم (لمدة سنة أو أكثر) بعد الثانوية العامة في تخصص (إدارة مالية – محاسبة – أمن وسلامة – لغات وترجمة /لغة إنجليزية).

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2- جندي:
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ملف لشرح خطوات تحديث بيانات المؤهل العلمي في موقع وزارة التعليم (PDF):
اضغط هنا

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات  أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
4 – ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
5- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
6- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
7- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

تنبيه هام:

– على المتقدم الدخول على منصة “مؤهل ” بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي عبر الرابط (اضغط هنا).
– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1445/02/10هـ الموافق 2023/08/26م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/02/15هـ الموافق 2023/08/31م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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