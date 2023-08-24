مكافحة المخدرات تعلن عن وظائف عسكرية على رتبة جندي أول وجندي

أعلنت مكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (جندي أول – جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- جندي أول:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها +دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص.

– أن يكون حاصلاً على دبلوم (لمدة سنة أو أكثر) بعد الثانوية العامة في تخصص (إدارة مالية – محاسبة – أمن وسلامة – لغات وترجمة /لغة إنجليزية).

2- جندي:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ملف لشرح خطوات تحديث بيانات المؤهل العلمي في موقع وزارة التعليم (PDF):

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

4 – ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

5- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

6- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

7- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

تنبيه هام:

– على المتقدم الدخول على منصة “مؤهل ” بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي عبر الرابط (اضغط هنا).

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1445/02/10هـ الموافق 2023/08/26م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/02/15هـ الموافق 2023/08/31م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا