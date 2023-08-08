ملصق علمي سعودي يحصد المركز الأول بإيطاليا

حاز الملصق العلمي السعودي الذي شاركت به الهيئة العامة للغذاء والدواء في “المؤتمر الدولي للإشعاع الصناعي وتطبيقات قياس النظائر المشعة (IRRMA-11)” الذي أقيم في إيطاليا، بإشراف المنظمة الدولية للفيزياء الإشعاعية (IRPS) أحد أكبر المنظمات العالمية في مجال الأشعة على أفضل ملصق علمي يبحث ضمان عدم تعرض المرضى لجرعات إشعاعية غير مبررة، وجاء الملصق العلمي المشارك في المركز الأول عن القسم الثاني من بين 38 ملصقاً علمياً مشاركاً.

جرعات الأشعة التشخيصية

وعرض الملصق “مشروع المرجع الوطني الخاص بمستويات جرعات الأشعة التشخيصية” الذي عملت عليه “الغذاء والدواء” وعدد من المختصين في المجال لإنشاء حدود ومستويات لجرعات الأشعة التشخيصية وآلية تطبيق جميع مراحل المشروع من جمع البيانات وتحليلها ودراستها وصولًا للنتائج النهائية؛ بهدف إنشاء حدود مرجعية لضمان عدم تعرض المرضى لجرعات إشعاعية غير مبررة أثناء عمليات التصوير الطبي.

التزام مقدمي الرعاية الصحية

يذكر أن “الهيئة” تراقب التزام مقدمي الرعاية الصحية بتطبيق اللوائح الفنية داخل مرافق الرعاية الصحية، للتأكد من سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية ومأمونيتها وكفايتها في التشخيص والعلاج، وتتنوع الأجهزة الطبية ذات المصدر الإشعاعي في مراكز الرعاية الصحية مثل أجهزة الأشعة المقطعية، وأجهزة الأشعة العامة، وأجهزة تصوير الثدي بالأشعة السينية، والأشعة النووية.