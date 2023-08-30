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رونالدو يتفوق على ساديو وحمدالله

منافسة على صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
منافسة على صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع النصر، لينفرد بصدارة ترتيب جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 4 جولات.

ترتيب جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال الجولة الرابعة، بعدما سجل ثنائية، ليقود النصر لتحقيق فوز كبير على الشباب بنتيجة 4\0، ويُعزز تواجده في صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 5 أهداف، لينفرد بصدارة ترتيب جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين، يليه زميله السنغالي ساديو ماني بـ4 أهداف، بالتساوي مع نجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، ونجم الهلال، مالكوم.

ويتواجد نجم النادي الأهلي، روبرتو فيرمينو بالمركز الخامس في ترتيب جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 أهداف، متساويًا مع كل من؛ فاشون سالاكا “الفيحاء”، إيغور كورونادو “الاتحاد”، سالم الدوسري “الهلال” وفراس البريكان “الفتح”.

فيرمينو
فيرمينو

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة الرابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 12 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، ثم الهلال بـ11 نقطة، متساويًا مع التعاون، ثم الاتفاق بـ7 نقاط، يليه النصر، الوحدة وأبها بـ6 نقاط.

ويقع الفيحاء في المركز التاسع بـ5 نقاط، بالتساوي مع الفتح، وبفارق نقطة عن الرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الرائد والطائي، ثم الخليج والحزم والشباب رصيد نقطتين لكل منهما، فيما يتذيل الأخدود جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بنقطة واحدة.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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