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تقع بالقرب من مدينة نيوم

منطقة جديدة في السعودية ستحوّل الصحراء إلى أراضٍ زراعية خصبة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ صباحاً
منطقة جديدة في السعودية ستحوّل الصحراء إلى أراضٍ زراعية خصبة
المواطن - فريق التحرير

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تعمل السعودية حاليًّا على تحويل صحاريها إلى أرض زراعية خصبة، بعد الكشف عن تعاون مع شركة هولندية بهدف خلق مناخ اصطناعي للزراعة في منطقة تقع بالقرب من مدينة نيوم، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

تحويل الصحاري لأراضي زراعية

وبحسب مقطع فيديو نشرته قناة العربية بحسابها في منصة إكس، فإن هناك منطقة جديدة في المملكة ستحول الصحراء إلى واحة زراعية خصبة وتجعل السعودية مكتفية غذائيًّا.

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المنطقة ستكون بحجم 15 ملعب كرة قدم تقريبًا، حيث سيتم بناء منشأتين لاختبار إمكانية تأمين محاصيل زراعية على مدار العام.

وذهبت السعودية في عقدها مع الشركة الهولندية Van Der Hoeven بفضل التكنولوجيا المتطورة حاليًّا في هولندا في مجال الزراعة العمودية والصوبات الزراعية المتقدمة مثل البيوت البلاستيكية والزجاجية وغيرها، وقد تمكنت هولندا بفضل تقنياتها الزراعية من أن تصبح ثاني أكبر مصدر زراعي في العالم بعد أمريكا رغم صغر حجمها.

التكنولوجيا الغذائية

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار السعودي في هذه المنطقة الجديدة يعتبر الأكبر في مجال التكنولوجيا الغذائية، حيث تسعى السعودية لتأمين احتياجاتها الغذائية بعد أن أصبحت قضية الأمن الغذائي مقلقة للدول بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

الاكتفاء الغذائي

وتطمح السعودية في أن تكون المنطقة نموذجًا للدول التي تحاول التصدي لقضية الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ، وستلبي المنطقة الاحتياجات الغذائية لمدينة نيوم، إضافة لوجود خطة للتوسع بمئات الهكتارات لتلبية الغذاء في كل المناطق السعودية على أن تصبح لاحقًا مركزًا إقليميًّا للتصدير، وقد حلت التقنيات الجديدة معضلة المياه أيضًا حيث ستحتوي إحدى المنشآت على نظام تبريد يعمل بالطاقة الشمسية ومياه البحر الأحمر حيث سيقلل بشكل كبير من استخدام المياه من الشبكة المحلية.

المجال الغذائي

يشار إلى أن حجم الصفقة مع الشركة الهولندية 120 مليون دولار، علمًا بأن السعودية أبرمت مؤخرًا عبر صندوق الاستثمارات العامة العديد من الصفقات في المجال الزراعي، أبرزها مع شركة AeroFarms الأمريكية للمزارع الداخلية العمودية، وشركة BRF أكبر شركة منتجة للدواجن في البرازيل، إضافة لاستثمارات في شركة Olam Agri الزراعية السنغافورية وشركة إنتاج الأرز الهندية LT Foods.

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