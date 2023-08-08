مفتي جنوب ألبانيا يشكر قيادة السعودية لرعايتها له افتتاح طريق عقبة شعار 6 صفر أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7% فرحة أحد الخريجين بمكافحة المخدرات مع إخوته الصغار “الموارد” تعلن توزيع 22.5 مليون ريال أرباحاً نقدية تراث ثقافي ضخم ومتنوع يعكس عُمق التاريخ السعودي نتائج العنف الأسري وتبعاته تتجاوز الأسرة والمعنِّف والمعنَّف موجة حارة تضرب الشرقية والحرارة تصل لـ 48 هطول أمطار على 3 مناطق حتى الـ 9 مساءً أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذاراً باللون الأصفر لوجود موجة حارة على الشرقية، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 5 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الموجة الحارة تؤثر على الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، حيث تبدأ من الساعة الـ 11 ظهرًا وتستمر حتى الـ 5 مساءً، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 درجة مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي ( جدة – جازان )، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.