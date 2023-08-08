موجة حارة تضرب الشرقية والحرارة تصل لـ 48

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذاراً باللون الأصفر لوجود موجة حارة على الشرقية، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الموجة الحارة تؤثر على الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، حيث تبدأ من الساعة الـ 11 ظهرًا وتستمر حتى الـ 5 مساءً، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي ( جدة – جازان )، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.