موجة حارة تضرب الشرقية والشمالية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأصفر لوجود موجة حارة على الشرقية والحدود الشمالية، مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن الموجة الحارة في الشرقية تؤثر على الأحساء والخبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

ونبه الأرصاد من تأثير الموجة الحارة في الحدود الشمالية على رفحاء، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.