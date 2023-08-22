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موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذارًا باللون الأصفر لوجود موجة حارة على الشرقية والمدينة المنورة، مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن الموجة الحارة في الشرقية تؤثر على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

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ونبه الأرصاد من تأثير الموجة الحارة في المدينة المنورة على العيص، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.

 

 

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