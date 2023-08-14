موجة حارة تضرب العيص والحرارة تصل لـ 50

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون البرتقالي لوجود موجة حارة على المدينة المنورة، مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة قد تصل لـ 50 مئوية.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الموجة الحارة بالمدينة المنورة تؤثر على العيص، حيث تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الـ 5 مساءً.

فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع في درجات الحرارة من 49 لـ 50 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك والمدينة المنورة، ويتوقع طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.