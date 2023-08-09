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درجة الحرارة تصل لـ 48 مئوية

موجة حارة على الشرقية والرياض حتى الـ 5 مساءً

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
موجة حارة على الشرقية والرياض حتى الـ 5 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأصفر من وجود موجة حارة على الشرقية والرياض، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بمنصة “إكس” أن الموجة الحارة في الرياض تؤثر على الأفلاج والخرج والسليل، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

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أما في المنطقة الشرقية فتؤثر على الخفجي والنعيرية والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع في درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس الحار على أجزاء من منطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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