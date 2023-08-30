موجة حارة على الشرقية والرياض حتى الـ 5 مساءً

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أصدر المركز الوطني، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأصفر من وجود موجة حارة على الشرقية والرياض، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بمنصة “إكس” أن الموجة الحارة في الرياض تؤثر على الأفلاج والحريق الخرج والدلم وحوطة بني تميم، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.
أما في المنطقة الشرقية فتؤثر على الأحساء وبقيق والعديد، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, فيما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم, الرياض, الشرقية ونجران.