Icon

التشهير بمقيم يمني باع ملابس رياضية مقلدة في الخُبر Icon أسعار النفط ترتفع بفعل تراجع المخزونات الأمريكية Icon المكانة الدولية للسعودية تصاعدت وباتت رقماً صعباً في صناعة القرار الدولي Icon قاعات تعليمية وأجهزة متطورة لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الإمام عبدالرحمن Icon توسيع مجموعة بريكس أكبر انتصار للصين Icon لا تعطيهم.. التسول جريمة تصرف أمواله في جهات معادية للوطن Icon عقبات واجهت أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي بينها حجم الكتب Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بسعر 204.24 ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
درجة الحرارة تصل لـ 48 مئوية

موجة حارة على الشرقية والرياض حتى الـ 5 مساءً

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
موجة حارة على الشرقية والرياض حتى الـ 5 مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأصفر من وجود موجة حارة على الشرقية والرياض، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بمنصة “إكس” أن الموجة الحارة في الرياض تؤثر على الأفلاج والحريق الخرج والدلم وحوطة بني تميم، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
اتفاقية بين كليات التميز وطيران الرياض لتأهيل الكوادر الوطنية

اتفاقية بين كليات التميز وطيران الرياض لتأهيل الكوادر الوطنية

كلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة نظامية

كلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة نظامية

أما في المنطقة الشرقية فتؤثر على الأحساء وبقيق والعديد، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, فيما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم, الرياض, الشرقية ونجران.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك
وظائف

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك

وظائف
إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم بتبوك
السعودية اليوم

إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة

السوق
إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من السكري
صحة وطب‎

إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من...

صحة وطب‎
إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار الضالة
السعودية اليوم

إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار...

السعودية اليوم
زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في البوسنة: عالجوها بالملح
السعودية اليوم

زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في...

السعودية اليوم
إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت
العالم

إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت

العالم
“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية...

السوق