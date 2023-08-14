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استمرار ارتفاع درجات الحرارة على عدة مناطق

موجة حارة على الشرقية ودرجة الحرارة قد تصل إلى 48

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
موجة حارة على الشرقية ودرجة الحرارة قد تصل إلى 48
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأصفر على منطقة الشرقية، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

موجة حارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة الشرقية موجة حارة، ويصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من 47- 48 درجة مئوية.

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ارتفاع درجات الحرارة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48)مْ على عدد من المناطق بدءًا من السبت المقبل.

وقال المركز في فيديوجراف عبر حسابه على منصة “إكس”: إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48)مْ على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والمدينة المنورة ابتداءً من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم.

 

 

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