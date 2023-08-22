موجة غبار تغطي سماء جدة

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا إنقاذ 7 أطفال ومعلمهم تعطل بهم تلفريك عالق بباكستان الرياض أكثر المناطق إصابة بالسرطانات في السعودية النصر يصعد لمجموعات أبطال آسيا برباعية في شباب الأهلي صور الأقمار الصناعية تكشف استهداف كييف للقواعد العسكرية الروسية ذهول رونالدو لحظة إحراز شباب الأهلي هدفه الثاني طرق تعويض ملاك السيارات حال عدم توفير الوكالات قطع الغيار لمركباتهم تهيئة صحن المطاف وتجفيف مياه الأمطار وسط استعدادات متكاملة تطاير لوحات إعلانية ضخمة بسبب رياح مكة نجم شبابي آخر يقترب من الهلال بعد تمبكتي
شهدت مدينة جدة موجة غبارية اليوم غطت سماء المدينة، في ظل تنبيهات من الأرصاد بشأن توخي الحيطة والحذر.
يشار إلى أن مدينة جدة تشهد منذ أمس موجة غبار شديدة تداهم مبانيها وأحياءها ناتجة عن التيارات الهابطة من السحب الرعدية.
وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن في وقت سابق، أن الأجزاء الشرقية من محافظة جدة تتأثر الآن بالأتربة المثارة الناتجة من التيارات الهابطة من السحب الرعدية، مع توقعات بهطول أمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.
في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
فيديو | موجة غبارية في #جدة
بعدسة مراسل #الإخبارية عبد الله الخرجي pic.twitter.com/R7YNF25fLQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2023