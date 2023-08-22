موجة غبار تغطي سماء جدة

شهدت مدينة جدة موجة غبارية اليوم غطت سماء المدينة، في ظل تنبيهات من الأرصاد بشأن توخي الحيطة والحذر.

غبار شديد

يشار إلى أن مدينة جدة تشهد منذ أمس موجة غبار شديدة تداهم مبانيها وأحياءها ناتجة عن التيارات الهابطة من السحب الرعدية.

أتربة مثارة

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن في وقت سابق، أن الأجزاء الشرقية من محافظة جدة تتأثر الآن بالأتربة المثارة الناتجة من التيارات الهابطة من السحب الرعدية، مع توقعات بهطول أمطار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.