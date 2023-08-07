الأمن السيبراني: التسجيل في برنامج سايبرك الابتكار مستمر متعب الحربي ينضم لمعسكر الشباب في الطائف 15 مليون يورو تحسم انتقال فرانك كيسيه للأهلي الإسعاف الطائر ينقل حالة حرجة في وقت قياسي لمستشفى الحرس الوطني جواو فيليكس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال تقييم تطلق فرعًا خاصًا بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة مورينيو يعلن رحيل إيبانيز لدوري روشن الدفاع المدني يخالف منشأة أعاقت مخارج الطوارئ بالمدينة المنورة العقيدي يُبدع في كأس الملك سلمان للأندية انطلاق برنامج أهّل لتطوير المهارات المهنية والشخصية لأبناء إخاء
أعلن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، عن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، البرازيلي روجير إيبانيز إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.
ونشر مورينيو صورة له بصحبة إيبانيز، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “كن سعيدًا، أعلم أنك ستفتقدني.. شكرًا على قميصك الأخير”.
وواصل المدرب البرتغالي رسالته الوداعية لنجم روما، قائلًا: “الآن يمكنك أن تدفع لي ولباقي الموظفين قيمة العشاء.. استمتع في السعودية”.
وارتبط اسم إيبانيز خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث تؤكد التقارير توصل الإدارة إلى اتفاق معه بشأن الشروط الشخصية، ودخلت في مفاوضات مع نظيرتها في روما.
وكان روما قد تعاقد مع النجم البرازيلي في عام 2020 على سبيل الإعارة، قبل أن يُقرر شراء عقده نهائيًا في عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلانتا الإيطالي مقابل 9 ملايين يورو.
ولعب روجير إيبانيز، مواجهتين مع المنتخب البرازيلي، فيما خاض 149 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، ساهم خلالهم في تسجيل 9 أهداف، كما قدم تمريرتين حاسمتين.
ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع أكثر من صفقة عالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي “تشيلسي”، آلان سانت ماكسيمين “نيوكاسل يونايتد”، روبرتو فيرمينو “ليفربول” ورياض محرز “مانشستر سيتي”.