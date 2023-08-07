مورينيو يعلن رحيل إيبانيز لدوري روشن

أعلن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، عن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، البرازيلي روجير إيبانيز إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

مورينيو يودع اللاعب

ونشر مورينيو صورة له بصحبة إيبانيز، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “كن سعيدًا، أعلم أنك ستفتقدني.. شكرًا على قميصك الأخير”.

وواصل المدرب البرتغالي رسالته الوداعية لنجم روما، قائلًا: “الآن يمكنك أن تدفع لي ولباقي الموظفين قيمة العشاء.. استمتع في السعودية”.

إيبانيز في طريقه للأهلي

وارتبط اسم إيبانيز خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث تؤكد التقارير توصل الإدارة إلى اتفاق معه بشأن الشروط الشخصية، ودخلت في مفاوضات مع نظيرتها في روما.

وكان روما قد تعاقد مع النجم البرازيلي في عام 2020 على سبيل الإعارة، قبل أن يُقرر شراء عقده نهائيًا في عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلانتا الإيطالي مقابل 9 ملايين يورو.

ولعب روجير إيبانيز، مواجهتين مع المنتخب البرازيلي، فيما خاض 149 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، ساهم خلالهم في تسجيل 9 أهداف، كما قدم تمريرتين حاسمتين.

الأهلي يدعم صفوفه

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع أكثر من صفقة عالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي “تشيلسي”، آلان سانت ماكسيمين “نيوكاسل يونايتد”، روبرتو فيرمينو “ليفربول” ورياض محرز “مانشستر سيتي”.