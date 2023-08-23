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كانتا تجريان استطلاعًا جويًّا

موسكو تعترض مسيرتين فوق البحر الأسود

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
موسكو تعترض مسيرتين فوق البحر الأسود
المواطن - فريق التحرير

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رصدت القوات الجوية الروسية، مسيرتين من طراز إم كيو-9 ريبير وتي بي 2 بيرقدار، كانتا تنفذان عملية استطلاع بالقرب من شبه جزيرة القرم، وأن مقاتلتين روسيتين حلقتا لمنع انتهاك الحدود الروسية، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: “منعًا لخرق محتمل لحدود روسيا ولمواجهة الاستطلاع الإلكتروني للطائرتين المسيّرتين أقلعت مقاتلتان روسيتان”، وعلى الأثر “غيّرت الطائرتان المسيّرتان وجهتهما وغادرتا الأجواء حيث كانتا تجريان استطلاعًا جويًّا”.

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إحباط هجوم أوكراني

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مساء الاثنين إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأكدت موسكو أن الطائرتين المسيرتين تحطمتا في مياه البحر الأسود على بعد 40 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من شبه جزيرة القرم.

تصعيد أوكراني

وكانت أوكرانيا قد صعدت في الأسابيع الأخيرة من هجماتها على شبه جزيرة القرم، وهي شبه الجزيرة ذات الأهمية الرمزية والإستراتيجية التي احتلتها روسيا منذ عام 2014.

وشنت أوكرانيا هجمات صاروخية على الجسور الرئيسية التي تربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي وروسيا وضربت مراكز اللوجستيات والقيادة والسيطرة بنيران المدفعيات.

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