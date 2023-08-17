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يواجه عقوبة تتراوح بين 10 و20 عامًا

موسكو تعتقل مواطنًا أجنبيًّا بتهمة التجسس

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
موسكو تعتقل مواطنًا أجنبيًّا بتهمة التجسس
المواطن - فريق التحرير

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ألقت السلطات الروسية القبض على مواطن أجنبي بكنية (اسم عائلة) سبيكتور كجزء من قضية جنائية للتجسس، وفقًا لما ذكرته محكمة ليفورتوفسكي في موسكو.

إجراء احترازي

وذكرت المحكمة: تم اختيار تنفيذ إجراء احترازي بالاعتقال بحق سبيكتور آي إم، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

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ولم يتم الكشف عن التفاصيل حول القضية بسبب سرية القضية.

وبموجب مادة التجسس من القانون الجنائي الروسي، يواجه المدان عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عامًا.

وقبل ذلك، في المملكة المتحدة في فبراير من هذا العام، تم اعتقال ثلاثة مواطنين بلغاريين للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح روسيا.

وعاش المتهمون أورلين روسيف وبيزر دزامبازوف وكاترين إيفانوفا في المملكة المتحدة لسنوات عديدة في منازل ريفية يعملون في أماكن مختلفة.

وفقًا للشرطة، فقد عملوا لصالح المخابرات الروسية، وهم متهمون بحمل وثائق مزورة، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الهوية وغيرها من الوثائق الخاصة بالمملكة المتحدة وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وجمهورية التشيك، حسب وصفها.

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