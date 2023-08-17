موسم ظهور الثعابين السامة يبدأ مبكرًا مع ارتفاعات الحرارة

تشهد أستراليا ظاهرة غريبة، مع ارتفاعات درجات الحرارة القياسية، حيث يبدأ موسم ظهور الثعابين السامة، حيث تضرب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي أستراليا.

الثعابين السامة

أصدرت حديقة الزواحف الأسترالية تحذيرًا للجمهور بالبحث عن الثعابين السامة، والتي تكون أكثر نشاطًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير عادي.

يُعد ارتفاع درجات الحرارة العالمية أمرًا خطيرًا على الناس من نواحٍ عديدة، لكن ثبت أنها مثالية لنوع واحد من الزواحف وهي الثعابين السامة.

وقت خروج الثعابين

وقالت حديقة الزواحف الأسترالية في بيان إن ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب هطول الأمطار، هو البيئة المثالية للأفاعي السامة لتصبح أكثر نشاطًا.

تميل الثعابين إلى التكاثر خلال فصل الشتاء، وهي حالة تشبه السبات تصبح خلالها أقل نشاطًا وغالبًا ما تبحث عن مكان للاختباء حتى تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى. عادة لا يحدث هذا حتى سبتمبر.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، تبدأ الثعابين في الظهور في وقت أقرب من المعتاد، وقد أبلغ صائدو الثعابين عن زيادة كبيرة في الاستغاثات، وهي ظاهرة نادرًا ما تُرى في هذا الوقت من العام ، وفقًا لمتنزه الزواحف الأسترالي.