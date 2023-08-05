موسيماني: البطولة العربية مهمة لنا ونسعى للتأهل

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على تطور الكرة السعودية بشكل مستمر، متمنيًا التأهل ومواصلة مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

تعليق موسيماني على المباراة

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الشباب ضد الوحدة الإماراتي، قائلًا: “الكرة السعودية في تطور مستمر؛ ولديهم أجانب على مستوى عالٍ لذلك الضغط سيكون عليهم، نأمل أن نكون موفقين ونتأهل”.

وواصل موسيماني حديثه قائلًا: “هذه البطولة مهمة بالنسبة لنا وأيضا هي تحضير للدوري الإماراتي، الفرق السعودية لم تترشح بسهولة كانت هناك منافسة من الفرق الأفريقية وسنسعى للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة”.

ومن جانبه، قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، علاء الدين زهير: “سنلعب مواجهة صعبة غدًا، نأمل أن يحالفنا الحظ في التأهل، لدينا الرغبة والحماس للانتصار”.

الشباب ضد الوحدة الإماراتي

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الوحدة الإماراتي، مساء يوم غد الأحد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وذلك في ختام منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.