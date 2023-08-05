Icon

الكويت: تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية Icon أمطار على الباحة حتى الـ 8 مساء Icon موسيماني: البطولة العربية مهمة لنا ونسعى للتأهل Icon حالة مطرية غزيرة على جازان Icon كايزر: أعرف الوحدة جيدًا والشباب يمتلك لاعبين مميزين Icon الجاسم يُدير مباراة الاتحاد ضد الهلال Icon لويس كاسترو: الرجاء فريق قوي ومواجهة الغد صعبة Icon تاليسكا: هدفي التتويج بالألقاب بوجود النجوم Icon جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين Icon الإطاحة بشخص اتخذ إحدى الاستراحات وكرًا لترويج الحشيش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا تطور الكرة السعودية باستمرار

موسيماني: البطولة العربية مهمة لنا ونسعى للتأهل

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
موسيماني: البطولة العربية مهمة لنا ونسعى للتأهل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على تطور الكرة السعودية بشكل مستمر، متمنيًا التأهل ومواصلة مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

تعليق موسيماني على المباراة

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الشباب ضد الوحدة الإماراتي، قائلًا: “الكرة السعودية في تطور مستمر؛ ولديهم أجانب على مستوى عالٍ لذلك الضغط سيكون عليهم، نأمل أن نكون موفقين ونتأهل”.

قد يهمّك أيضاً
إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء

الكويت: تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية

الكويت: تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية

مدرب الوحدة الإماراتي موسيماني
جانب من المؤتمر

وواصل موسيماني حديثه قائلًا: “هذه البطولة مهمة بالنسبة لنا وأيضا هي تحضير للدوري الإماراتي، الفرق السعودية لم تترشح بسهولة كانت هناك منافسة من الفرق الأفريقية وسنسعى للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة”.

ومن جانبه، قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، علاء الدين زهير: “سنلعب مواجهة صعبة غدًا، نأمل أن يحالفنا الحظ في التأهل، لدينا الرغبة والحماس للانتصار”.

مدرب الوحدة الإماراتي موسيماني
جانب من المؤتمر

الشباب ضد الوحدة الإماراتي

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الوحدة الإماراتي، مساء يوم غد الأحد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وذلك في ختام منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال
مشاهير

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

مشاهير
وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3...

وظائف
أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن
السعودية اليوم

أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن

السعودية اليوم
آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز
آخر الاخبار

آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز

آخر الاخبار
تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة
السوق

تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة

السوق
طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا
العالم

طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان...

العالم
ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي
الرياضة

ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي

الرياضة
زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية
السعودية اليوم

زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية

السعودية اليوم