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أشهر النجوم عند العرب

موعد دخول سهيل مكذب العداد والحساب

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
موعد دخول سهيل مكذب العداد والحساب
المواطن - فريق التحرير

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أعلن خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن موعد ظهور نجم سهيل، حيث يبدأ في الظهور يوم الخميس 8 صفر 1445هـ الموافق 24 أغسطس الجاري.

أشهر النجوم

وأضاف الحصيني عبر حسابه بمنصة “إكس” أن العرب يهتمون بظهوره ويتم حساب الطوالع والمواسم عند طلوعه لذا تقول العرب: “سهيل مكذب العداد” و “سهيل مكذب الحسّاب”.

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وأوضح أن سهيل هو أشهر النجوم عند العرب قديمًا وحديثًا والعرب تستبشر بطلوعه باديتها وحاضرتها.

مواصفات سهيل

ولفت الحصيني إلى أن العرب اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم وحساب ولا علاقة بين ظهور سهيل للعيان وتحسن الأجواء، مؤكدًا أن ظهوره أو غيره من الطوالع ليس له علاقة بالتغيرات الجوية، ودخولها لا يقدّم ولا يؤخّر.

وتابع “يوافق ظهوره أحيانًا تغير مصدر الرياح ونوعيتها التي بدورها تؤثر في تغير الأجواء وبالتالي تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجيًّا ولا سيما في المساء على معظم أنحاء السعودية وهذا من رحمة الله بنا لأن تغيير الأجواء فجأة قد يؤذي الإنسان”.

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