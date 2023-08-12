موعد مباراة الهلال ضد النصر يجذب أنظار العالم

ينتظر عُشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم موعد مباراة الهلال ضد النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، نظرًا لأهمية الديربي وتواجد العديد من اللاعبين العالميين في صفوف الفريقين.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

وسيكون موعد مباراة الهلال ضد النصر في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

وسيُذاع الديربي العربي عبر قنوات SSC، وتطبيق شاهد VIP، على أن تكون هناك تغطية خاصة قبل موعد مباراة الهلال ضد النصر، وتحليل لأداء اللاعبين ومشوار الفريقين نحو نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

العالم ينتظر المباراة

ويحظى الديربي باهتمام عالمي وليس سعودي وعربي فقط، حيث إن موعد مباراة الهلال ضد النصر يتفوق على المباريات الأوروبية التي ستُقام اليوم أيضًا، نظرًا لتواجد كوكبة من النجوم العالميين بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عدد من أبرز النجوم، ومنهم؛ رونالدو، السنغالي ساديو ماني، الإيفواري سيكو فوفانا، البرازيلي أليكس تيليس، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وأندرسون تاليسكا.

على الجانب الآخر، نجح الهلال في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بأكثر من صفقة عالمية، وهي؛ السنغالي كاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيز، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرازيلي مالكوم.