Icon

أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انتحارها Icon نزع ملكية 3 قصور تاريخية في الطائف Icon مواطن يوثق جولته بمحمية الملك عبدالعزيز Icon جماهير الأهلي المصري غاضبة بعد رحيل سيد عبدالحفيظ Icon لص يقتحم متجر أبل برافعة شوكية مسروقة Icon مقطع فيديو يحسم مصير مشاركة مالكوم أمام الاتحاد Icon توزيع 10 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام Icon لص يسرق 14 خلية نحل والشرطة البريطانية تبحث عنه Icon توقعات بهطول أمطار على جازان وعسير غدًا Icon Alnasser يصل أبها استعدادًا لمواجهة الرجاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تقام غدًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقناة الناقلة

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
موعد مباراة الهلال والاتحاد والقناة الناقلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية والعربية، مساء غدٍ مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وتنطلق المباراة غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية وتنقل عبر قناة SSC، كما أن أسعار التذاكر تتراوح من 25 ريالًا إلى 550 ريالًا في مختلف فئات المقاعد في الملعب.

قد يهمّك أيضاً
عقد ذهب هدية لخادمة منزلية في الأحساء

عقد ذهب هدية لخادمة منزلية في الأحساء

طيران ناس وتابي يوفران خدمة سداد الحجوزات على دفعات

طيران ناس وتابي يوفران خدمة سداد الحجوزات على دفعات

الهلال والاتحاد

وتبدأ مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023 غدًا بإقامة مباراتين وهما السد القطري والشرطة العراقي، وتقام في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

الهلال والاتحاد

المباراة الثانية ستكون كلاسيكو الكرة السعودية بين فريقي الهلال والاتحاد وتنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتُستكمل مباريات ربع النهائي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 يوم الأحد 6 أغسطس بإقامة مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية بين فريقي الشباب والوحدة الإماراتي وتنطلق في التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وكان الاتحاد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل الهلال ثانيًا عن المجموعة الثانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم