موعد مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون والقناة الناقلة

تترقب الجماهير مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.

مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون

وستُقام مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون على ملعب “ستامفورد بريدج”، عند الساعة 9:45 مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وسيتم نقلها عبر beIN Sports 3 HD Premium.

ويطمح البلوز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون اليوم، من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي، في رحلة بحثه عن التتويج ببطولة محلية، فيما يطمح الفريق الضيف لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالبلوز.

تشيلسي هذا الموسم

ويُقدم البلوز مستوى مميزًا مع المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إلا أن الأداء لم يكن كافيًا لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما يُحفز اللاعبين لمصالحة الجماهير في مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون اليوم.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بالتعادل ضد ليفربول، قبل أن يخسر بنتيجة 3\1 ضد وست هام يونايتد، ولكنه استعاد توازنه سريعًا، وفاز على لوتون تاون بثلاثية نظيفة.

ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ روبرت سانشيز، ليفي كولويل، تياجو سيلفا، أكسيل ديساسي، بن تشيلويل، كونور جالاجير، مويسيس كايسيدو، مالو جوستو، إنزو فيرنانديز، رحيم ستيرلينج ونيكولاس جاكسون.