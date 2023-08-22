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ضمن جهود زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ

ميناء جدة يحقق أعلى مناولة شهرية بـ 491 ألف حاوية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
ميناء جدة يحقق أعلى مناولة شهرية بـ 491 ألف حاوية
المواطن - فريق التحرير

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حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر يوليو لعام 2023م، بمناولة 491,197 حاوية قياسية، مما يؤكد قوة الحركة التجارية بالميناء بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بالتجارة البحرية العابرة، ومسافنة الحاويات والبضائع.

تعزيز منظومة الموانئ السعودية

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” الرامية لتعزيز منظومة الموانئ السعودية، وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية قياسية، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45% بحلول عام 2030؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.

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ويعكس ذلك نجاح التعاون الاستراتيجي بين “موانئ” ومختلف الشركاء الاستراتيجيين بميناء جدة الإسلامي، لترسيخ مكانة الميناء كمنصة لوجستية رائدة، وزيادة كفاءته التشغيلية، ورفع قدراته لاستقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، بما يعزز مكانته المحورية إقليميُا وعالميًا.

ميناء جدة الإسلامي

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي نجح في كسر الرقم السابق الذي سجله خلال شهر يونيو 2023م بمناولة 473,676 حاوية قياسية، مما يؤكد نجاح جهود “موانئ” في تطوير بنيته التحتية من خلال تنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية بقيمة تبلغ 184 مليون ريال، بما يُسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة، ويُسهم في زيادة القدرة التنافسية للميناء، وذلك استكمالاً لسلسة الإنجازات التي يحققها الميناء، حيث سجل خلال عام 2022م رقماً قياسياً بمناولة 4,960,120 حاوية قياسية، بزيادة 1.57% مقارنة بـ4,883,627 حاوية عام 2021م.

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