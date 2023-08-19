نادي الوحدة يستعيد بريقه على ملعبه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في استعادة توازنه سريعًا بدوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الشباب، ليُحقق فوزًا غائبًا على ملعبه.

الوحدة ضد الشباب

ولعب الوحدة ضد الشباب بالأمس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، ونجح فرسان مكة في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 3 نقاط، ليتقدم إلى المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الشباب عند نقطة واحدة، ليتواجد في المركز الـ12.

نادي الوحدة يستعيد الانتصارات

ويُعد هذا الفوز هو الأول للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعبه في الشرائع منذ 7 أشهر، عندما انتصر على الطائي بهدف دون رد، يوم 21 يناير، ضمن منافسات دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الماضي.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة 9 مباريات على ملعبه بعد ذلك، ولم يحقق أي انتصار، حيث اكتفى بحصد 3 نقاط فقط من أصل 27 نقطة متاحة، حيث تعادل في 3 مواجهات، وخسر 6 لقاءات.

كما واصل الوحدة تفوقه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بتحقيق الفوز الثالث على التوالي أمامه، والرابع في عهد مواجهاتهما بالدوري السعودي للمحترفين، مقابل 5 تعادلات، و12 فوزًا لليوث.