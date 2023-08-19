Icon

الدبلوماسية السعودية تؤكد حكمتها وثباتها وبعد نظرها Icon 25 وظيفة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon نادي الوحدة يستعيد بريقه على ملعبه Icon إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى” Icon “تعليم الرياض” ينهي استعداداته لاستقبال 1.2 مليون طالب وطالبة Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.28 ريال Icon بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول على 5 مناطق Icon أهم الكهوف في السعودية وقيمتها الأثرية Icon ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تجاوز الشباب بثلاثية

نادي الوحدة يستعيد بريقه على ملعبه

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
نادي الوحدة يستعيد بريقه على ملعبه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في استعادة توازنه سريعًا بدوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الشباب، ليُحقق فوزًا غائبًا على ملعبه.

الوحدة ضد الشباب

ولعب الوحدة ضد الشباب بالأمس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، ونجح فرسان مكة في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قد يهمّك أيضاً
رئيس أهل السنة في توغو: السعودية هي عين الإسلام والمسلمين

رئيس أهل السنة في توغو: السعودية هي عين الإسلام والمسلمين

وظائف بمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في 4 مدن

وظائف بمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في 4 مدن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 3 نقاط، ليتقدم إلى المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الشباب عند نقطة واحدة، ليتواجد في المركز الـ12.

الوحدة ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر @alwehdaclub1

نادي الوحدة يستعيد الانتصارات

ويُعد هذا الفوز هو الأول للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعبه في الشرائع منذ 7 أشهر، عندما انتصر على الطائي بهدف دون رد، يوم 21 يناير، ضمن منافسات دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الماضي.

نادي الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة 9 مباريات على ملعبه بعد ذلك، ولم يحقق أي انتصار، حيث اكتفى بحصد 3 نقاط فقط من أصل 27 نقطة متاحة، حيث تعادل في 3 مواجهات، وخسر 6 لقاءات.

كما واصل الوحدة تفوقه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بتحقيق الفوز الثالث على التوالي أمامه، والرابع في عهد مواجهاتهما بالدوري السعودي للمحترفين، مقابل 5 تعادلات، و12 فوزًا لليوث.

نادي الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية
السعودية اليوم

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك...

السعودية اليوم
السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز السلام بالمنطقة
السعودية اليوم

السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز...

السعودية اليوم
بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية
السعودية اليوم

بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية

السعودية اليوم
اليوم.. طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر
السعودية اليوم

اليوم.. طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

السعودية اليوم
استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من الشرطة
الرياضة

استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من...

الرياضة
نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ 3 قبل الميلاد
غرائب

نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ...

غرائب
خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد غرق عباراتهم
العالم

خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد...

العالم
ترامب مهدد بـ 561 سنة سجن
العالم

ترامب مهدد بـ 561 سنة سجن

العالم