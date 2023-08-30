نجاح عملية تصحيحية معقدة لمريض سمنة بتقنية الحلقات المغناطيسية “LINX”

تمكن مركز جراحات السمنة بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إجراء عملية مراجعة تصحيحية بالغة التعقيد لمواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك باستخدام تقنية الحلقات المغناطيسية الحديثة، التي تعد أول عملية من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الغربية.

علاج مريض سمنة

وأوضح الفريق الطبي أنه تمت إحالة مريض من أحد مناطق المملكة للمدينة الطبية بعد تشخيصه بارتجاع مريئي شديد وفتاق كبير في الحجاب الحاجز حدث بعد عملية تكميم للمعدة، مما زاد حالة المريض تعقيداً، وذلك بعد خضوعه مسبقاً لعملية في البطن أدت إلى استئصال وتوصيل جزء من الأمعاء الدقيقة، مما جعل خيار علاج الحالة عن طريق تحويل مسار المعدة والأمعاء – وهو الخيار الطبي الأنسب – في غاية الصعوبة.

وأبان الفريق الطبي المكون من أطباء قسم الجراحة وقسم المناظير وأطباء التخدير والتمريض أنه بعد مباشرة الحالة وأخذ تفاصيل التاريخ المرضي والفحص السريري تم إجراء بعض الفحوصات الخاصة لهذه الحالات، تضمنت تحاليل مختبرية وأشعات بالصبغة ومنظارًا للمعدة واختبار ضغط الصمام المريئي الوظيفي، حيث تقرر على أساسه إجراء عملية جراحية بالمنظار الجراحي واستخدام تقنية الحلقة المغناطيسية “LINX”.

تحسن حالة المريض

وتم الإجراء الطبي من خلال عملية مراجعة تصحيحية للمريض، تضمنت مراجعة تكميم سابق وإصلاح فتاق الحجاب الحاجز وتركيب الحلقة المغناطيسية “LINX” أسفل المريء بالمنظار الجراحي دون الحاجة إلى إجراء تحويل مسار المعدة والأمعاء ودون الحاجة إلى الشق الجراحي، تكللت – ولله الحمد – بالنجاح، وغادر المريض المستشفى في اليوم الثاني من العملية.

يذكر أن مركز جراحات السمنة والمناظير بمدينة الملك عبدالله الطبية الحائز على تصنيف فئة “A” يعـد أعلى فئة في الاعتماد، حيث يجرى العديد من عمليات المراجعة التصحيحية المعقدة على مدار السنة ويستقبل الإحالات الطبية من مختلف مناطق المملكة، كما يقوم المركز سنويًا بإجراء أكثر من 400 عملية جراحية تشمل عمليات أولية و عمليات تدخل محدود وعمليات مراجعة تصحيحية معقدة.