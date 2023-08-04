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في كأس الملك سلمان للأندية

نفاد تذاكر مباراة الهلال والاتحاد

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
نفاد تذاكر مباراة الهلال والاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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نفدت تذاكر مباراة الهلال والاتحاد المقرر إقامتها غدًا في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وذلك بعد ساعات من طرحها على الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي لكرة القدم.

الهلال والاتحاد

وتنطلق المباراة غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، كما أن أسعار التذاكر تراوح من 25 ريالاً إلى 550 ريالًا في مختلف فئات المقاعد في الملعب.

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وتبدأ مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023 غدًا بإقامة مباراتين وهما السد القطري والشرطة العراقي، وتقام في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

الهلال والاتحاد

المباراة الثانية ستكون كلاسيكو الكرة السعودية بين فريقي الهلال والاتحاد وتنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتُستكمل مباريات ربع النهائي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 يوم الأحد 6 أغسطس بإقامة مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية بين فريقي الشباب والوحدة الإماراتي وتنطلق في التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

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