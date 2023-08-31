إعصار إيداليا يبتلع منزلًا في فلوريدا ولقطات توثق نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من بولندا إلى السعودية اليابان تزيد قدراتها العسكرية لمواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية أزمة عانى منها كاراسكو في صغره 22 مليار ريال حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسات الحكومية عام 2022 وزير الصناعة: نستهدف أن تكون السعودية شريكًا أساسيًّا لتوريد المعادن في العالم الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة توقعات برياح وأتربة على الشرقية غدًا المجلس العسكري يأمر الشرطة بطرد السفير الفرنسي في النيجر السعودية تلبي نداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر
أعلنت سفارة السعودية في بولندا، نقل مواطنة من بولندا إلى المملكة بعد تعرضها لوعكة صحية.
وقالت سفارة السعودية في بولندا عبر منشور بمنصة إكس: إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على مواطنيها، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم الخميس، وبالتنسيق مع السفارة في وارسو بنقل مواطنة سعودية بعد تعرضها لوعكة صحية في بولندا استدعت نقلها للمملكة لاستكمال علاجها.
ونشرت السفارة صورة لطائرة الإخلاء الطبي التي قامت بنقل الحالة المرضية إلى السعودية.