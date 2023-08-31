نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من بولندا إلى السعودية

أعلنت سفارة السعودية في بولندا، نقل مواطنة من بولندا إلى المملكة بعد تعرضها لوعكة صحية.

نقل مواطنة من بولندا

وقالت سفارة السعودية في بولندا عبر منشور بمنصة إكس: إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على مواطنيها، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم الخميس، وبالتنسيق مع السفارة في وارسو بنقل مواطنة سعودية بعد تعرضها لوعكة صحية في بولندا استدعت نقلها للمملكة لاستكمال علاجها.

طائرة الإخلاء الطبي

ونشرت السفارة صورة لطائرة الإخلاء الطبي التي قامت بنقل الحالة المرضية إلى السعودية.