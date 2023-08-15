نقل مواطن من إسبانيا لاستكمال علاجه بالسعودية

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أعلنت السفارة السعودية في إسبانيا، عن نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي، إنفاذًا لتوجيهات القيادة وحرصها الدائم على أبناء الوطن.
وقالت السفارة السعودية في منشور عبر منصة “إكس”، “إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن، قامت السفارة بنقل مواطن اليوم بطائرة الإخلاء الطبي الجوي بالتنسيق مع وزارة الدفاع، من جزيرة تنيريفي الإسبانية إلى السعودية بعد تعرضه لوعكة صحية لاستكمال علاجه في البلاد”، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.