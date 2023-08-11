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وجدت خلال أشغال الحفريات بمعبد توفاة البوني

نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ 3 قبل الميلاد

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ 3 قبل الميلاد
المواطن - فريق التحرير

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قال فريق الأبحاث الذي يشرف عليه المعهد الوطني للتراث في تونس: إنه تم العثور على 5 قطع نقدية ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد وجدت خلال أشغال الحفريات بمعبد توفاة البوني بضاحية قرطاج.

نُصب نذريّة وجرار

ووفقًا لبيان نشرته وزارة الثقافة التونسية، اليوم الجمعة، ذكر عماد بن جربانية، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية ومدير إدارة البرمجة والتعاون والنشر والتكوين بالمعهد الوطني للتراث، أن هذه الحفريات تأتي في إطار مشروع وطني نموذجي تبنّته وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة 2014 ليتم مؤخرًا اكتشاف هذه القطع النقدية الذهبية التي تعكس ثراء تلك الفترة التاريخية وتؤكد القيمة الحضارية لقرطاج.

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وكان فريق الأبحاث التاريخية والأثرية في تونس قد تمكن خلال مهامهم الحفرية من العثور على عدد من النُّصب النذريّة والجرار التي احتوت على عظام الحيوانات والرُضع والخُدّج التي كانت تُقدم كقرابين للآلهة إلى جانب شواهد القبور.

ويُصنّف معبد توفاة قرطاج من بين أهم المعالم البونيقية بموقع قرطاج وبالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط باعتباره مكانًا مقدسًا مخصصًا للآلهة تانيت وبعل حامون.

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