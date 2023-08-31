نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس

حصد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، جائزة الأفضل في دوري روشن السعودي لشهر أغسطس، بعد تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت.

نونو سانتو أفضل مدرب

وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن فوز نونو سانتو بجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الاتحاد وتحقيقه لـ4 انتصارات متتالية.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأنظار مع نونو سانتو في أول 4 جولات من دوري روشن السعودي، حيث يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، والأقوم هجوميًا برصيد 12 هدفًا، والأقوى دفاعيًا، حيث لم تهتز شباكه.

غروهي والعييري الأفضل

وحصل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي على جائزة أفضل حارس في شهر أغسطس، بعد نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه في أول 4 مرات، كما قام بـ8 تصديات للكرات.

وتوج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عبدالملك العييري بجائزة أفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي لشهر أغسطس، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه ومشاركته بشكل أساسي.

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب

وكانت اللجنة الفنية قد أعلن فوز نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب، حيث إنه الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف في دوري روشن السعودي، بعدما نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين.