نيمار يُنهي الفحص الطبي ويصل الرياض هذا الأسبوع

حسمت إدارة نادي الهلال صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وفي انتظار الإعلان الرسمي قريبًا.

الهلال يحسم صفقة نيمار

وأكدت bbc، اليوم الاثنين، عن توصل إدارة نادي باريس سان جيرمان لاتفاق مع نظيرتها في الهلال، على انتقال نيمار إلى صفوفه مقابل 90 مليون يورو، بالإضافة إلى إضافات أخرى، على أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.

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وكشفت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، مزيدًا من التفاصيل بشأن الصفقة المرتقبة، حيث أكدت أن نيمار سينضم إلى صفوف الهلال، وسيتم الإعلان عن التعاقد معه بشكل رسمي، مساء اليوم الاثنين أو غدًا الثلاثاء.

وأوضحت الشبكة الفرنسية، أن نادي الهلال دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الأخيرة من أجل حسم الصفقة، فيما خيم الغموض على موقف برشلونة، الذي رفض عودة اللاعب البرازيلي إلى صفوفه مؤخرًا.

وأشارت إلى أن الاتفاق بين الهلال وباريس سان جيرمان تم بالأمس، ويخضع نيمار لفحوصات طبية كلاعب جديد في صفوف الأزرق خلال الساعات القليلة المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس، وسيوقع لموسمين، ويحصل على 100 مليون يورو في العام.

وأوضحت أن النجم البرازيلي سيُسافر إلى العاصمة الرياض هذا الأسبوع، ثم ينتظم في تدريبات الهلال الجماعية، والتي تضم نجومًا عالميين، ومنهم؛ البرازيلي مالكوم، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وكاليدو كوليبالي.