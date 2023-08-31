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عن موسم 2022/ 2023

هالاند وجوارديولا يتوجان بجائزة الأفضل في أوروبا

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
هالاند وجوارديولا يتوجان بجائزة الأفضل في أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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تُوج المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في أوروبا عن موسم 2022/ 2023، كما تُوج النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي أيضًا.

لقب أول للسيتي أوروبيًّا تحت قيادة جوارديولا

وكان هالاند تُوج بجائزة هداف دوري الأبطال برصيد 12 هدفًا في الموسم الماضي، كما قاد جوارديولا السيتي للفوز باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

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وجاء تتويج الثنائي بلقب الأفضل في أوروبا على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 التي أُقيمت اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية.

جوارديولا وهالاند - الأفضل في أوروبا

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

وجاءت المجموعة الأولى في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 مكونة من: “بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاجن الدنماركي، غلطة سراي التركي”.

المجموعة الثانية مكونة من: “إشبيلية الإسباني، آرسنال الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي”.

المجموعة الثالثة مكونة من: “نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، سبورتينج براجا البرتغالي، يونيون برلين الألماني”.

المجموعة الرابعة مكونة من: “بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، ريد بول سالزبورغ النمساوي، ريال سوسيداد الإسباني”.

المجموعة الخامسة: “فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، سيلتيك الإسكتلندي”.

المجموعة السادسة: “باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي”.

المجموعة السابعة: “مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني، النجم الأحمر الصربي، يونج بويز السويسري”.

المجموعة الثامنة: “برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، رويال أنتويرب البلجيكي”.

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