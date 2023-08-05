هجوم إلكتروني يعطل الخدمات الصحية في 5 ولايات أمريكية

تعرض عدد من مقدمي الخدمات الصحة في عدد من الولايات الأمريكية لهجوم إلكتروني ما تسبب في إغلاق غرف الطوارئ في عدة منشآت وإعادة توجيه خدمات الإسعاف، وفقا لشبكة سي بي إس.

وقع هجوم برامج الفدية في شركة Prospect Medical Holdings في لوس أنجلوس ، والتي لديها مستشفيات وعيادات في كونيتيكت وبنسلفانيا ورود آيلاند وتكساس.

وقالت الشركة في بيان يوم الجمعة إنها تحقق في كيفية حدوث الاختراق وتعمل على حل المشكلة.

اختراق قواعد البيانات

وقالت الشركة في بيان: “تعرضنا لاختراق يتعلق بأمن البيانات أدى لتعطيل عملياتنا وبعد اكتشاف الاختراق فصلنا أنظمتنا عن الانترنت لحماية معلوماتنا وتم إطلاق تحقيق بمساعدة مختصي الأمن السيبراني، نعطي الأولوية الآن لتلبية احتياجات مرضانا ونعمل على العودة للمسار الطبيعي في أقرب وقت”.

ووفقاً للتقرير، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه بدأ تحقيقاته في الاختراق، وقالت في بيان “نواصل تشجيع أي شخص يعتقد أنه ضحية لهذا الحادث على إبلاغنا أو المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي”.

العودة للعمل الورقي

قال المسؤولون في جمعية بنسلفانيا للممرضات والممرضات المتحالفين، إن المستشفى عاد إلى النظام الورقي لأن معظم أجهزة الكمبيوتر غير متصلة بالإنترنت وأشارت إلى أنه من غير المرجح أن تعود خدمات الإنترنت حتى الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز.

كما تأثر مستشفيان في رود آيلاند حسبما قال مسؤول في إنفاذ القانون لشبكة سي بي إس نيوز.

عالمياً، لا تزال صناعة الرعاية الصحية هي الهدف الأعلى للهجمات الإلكترونية في العام الماضي، وفقًا لتقرير IBM السنوي حول انتهاكات البيانات، حيث أبلغ القطاع للسنة الثالثة عشرة على التوالي عن أعلى الاختراقات في أي مجال، بمتوسط خسائر 11 مليون دولار لكل منها.